Migranti: presidio a Caserta, 'dopo Cutro meno diritti'

(ANSA) - CASERTA, 23 GIU - Un presidio "antirazzista" si terrà domani 24 giugno a Caserta, in piazza della Prefettura, per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Ad organizzarlo il Centro sociale ex Canapificio, che accenderà i riflettori sul fenomeno migranti con riferimento a quanto sta accadendo lungo le rotte migratorie, specie quelle del Mediterraneo, ma anche su criticità più locali, come quelle riguardanti il Sai.

Il Sai, il Sistema di Accoglienza ed Inclusione che dovrebbe garantire l'integrazione dei migranti ma che spesso non è sinonimo di buona accoglienza, come accaduto a Caserta, dove è stato sospeso dal ministero dell'Interno per diverse problematiche emerse nella gestione delle coop affidatarie, dagli appartamenti dove venivano ospitati i migranti, risultati inagibili, alla mancata erogazione di vitto e pocket money ai beneficiari, quasi tutti fuoriusciti dal Sai, che attualmente si arrangiano con lavori in nero o usufruiscono dell'ospitalità di amici e parenti. Il Comune ha tempo fino ad agosto per fare il bando per un nuovo Sai, ma per ora ciò non è avvenuto. "Il razzismo a cui stiamo assistendo nei sei mesi di questo 2023 - dice Virginia Crovella del Centro ex Canapificio - è sconcertante. Il naufragio a largo delle coste greche è forse la più grande tragedia degli ultimi anni, con oltre 600 dispersi. In Italia il governo Meloni cancella i diritti, lasciando migliaia di persone senza un permesso di soggiorno. In tale contesto cos'è possibile fare sui territori per costruire solidarietà verso i migranti? Questo è uno dei temi che porteremo in piazza". (ANSA).