Manfredi, arte contemporanea riqualifica luoghi di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Con l'inaugurazione della mostra di Antonio Marras "Questi miei fantasmi" "lavoriamo sull'idea di usare l'arte contemporanea come riqualificazione di luoghi di Napoli, alcuni famosi altri chiusi per anni come queste rampe".

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all'inaugurazione della mostra di Marras realizzata negli spazi che si aprono dalle Rampe del Salvatore, chiuse al passaggio da 40 anni. "E' un modo - ha detto Manfredi - per far vivere la tradizione, la contemporaneità e il futuro della città di Napoli. Da qui parte un messaggio di una città con forti radici ma che guarda con attenzione al futuro. Il nostro obiettivo ora è anche di lasciare aperta la strada insieme all'Università Federico II che ne è proprietaria, almeno per le ore diurne, poi sarà chiusa di notte per mantenere la sicurezza" La mostra, inaugurata oggi anche alla presenza del rettore della Federico II Matteo Lorito, apre la ricca programmazione di mostre e installazioni del Comune di Napoli sotto il titolo "Napoli contemporanea", curate da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l'arte contemporanea e i musei, che prosegue il 28 giugno con l'inaugurazione della "Venere degli stracci" di Pistoletto in Piazza Municipio: "la nostra idea - spiega Manfredi - è di rendere Piazza Municipio un luogo che possa ospitare installazioni artistiche contemporanee, fatte di esperimenti come vediamo nei prossimi gironi con l'opera iconica Venere degli stracci. E' il prima passo, poi proseguiamo con un programma che ci sarà per tutto l'anno pensando ai luoghi di Napoli da valorizzare o da riscoprire". Oltre Marras e Pistoletto ci saranno infatti anche Gaetano Pesce, Claudio Parmiggiani, Francesco Vezzoli, Daria D'Antonio e Paolo Sorrentino. (ANSA).