Giovane di 17 anni ferito alla spalla ed alla mano a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Un giovane di 17 anni è stato ferito stanotte con un colpo d'arma da fuoco alla spalla ed alla mano sinistra mentre si trovava in corso Sirena, nel quartiere napoletano di Ponticelli. E' stato portato all'ospedale del Mare dove si sono recati gli agenti del commissariato. Non è in pericolo di vita, secondo quanto riferisce la Questura. La dinamica è in fase di ricostruzione. (ANSA).