Fa tesi sui Cc, comandante Arma si presenta al suo esame

(ANSA) - CASERTA, 23 GIU - Per l'esame di terza media ha redatto una tesina dedicata ai Carabinieri, soffermandosi sulla storia del Corpo e sugli eroi che ne hanno fatto parte, e ha inviato il 17 giugno scorso una mail all'Ufficio pubbliche relazioni del Comando Generale dell'Arma in cui esprimeva il desiderio di avere un rappresentante della Benemerita in occasione della discussione della tesi, prevista per la giornata di ieri 22 giugno. Richiesta subito esaudita per il 14enne Mario Francesco Russo, residente a Cesa (Caserta) dove frequenta l'Istituto Francesco Bagno; il ragazzo è nipote della Medaglia d'Argento al Valore Militare alla memoria Domenico Semprevive, sottotenente del 37° eggimento Fanteria del Regio Esercito, deceduto il 13 agosto 1916 durante il primo conflitto mondiale.

Al fianco del 14enne infatti, durante il tempo della discussione, c'è stato il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cesa Mario Mauriello, che ha potuto presenziare alla spiegazione della tesina dal titolo "l'Arma dei Carabinieri: una storia tutta italiana". Nel corso della discussione, oltre ad illustrare la storia dell'Arma dei Carabinieri dalle regie patenti del 1814 ai tempi moderni, l'adolescente ha sottolineato i vari collegamenti tra la Benemerita e tutte le materie oggetto d'esame (biologia - scienze - italiano - ecc.), raccogliendo il plauso della commissione esaminatrice. Finita la discussione, il 14enne ha donato la tesina al Comandante di Stazione, ricevendo in cambio dei gadget dell'Arma. (ANSA).