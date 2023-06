Ex Whirlpool:Tea Tek, oggi primo ingresso in fabbrica del futuro

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - "Oggi presso il commissario di Governo dell'area Zes è stato firmato il verbale di anticipata immissione in possesso del compendio immobiliare ex Whirlpool, atto che ha favorito il nostro primo sopralluogo degli immobili.

È stato molto emozionante incontrare gli operai al presidio".

Così, in una nota, Felice Granisso, ceo di Tea Tek group, la società cui è stato affidato il progetto di reindustrializzare il sito di via Argine a Napoli garantendo l'inserimento delle maestranze ex Whirlpool.

"Il sopralluogo dell'immobile è il primo passo, la fabbrica del futuro che la città di Napoli merita parte da qui", ha sottolineato.

Tea Tek è un gruppo internazionale con base a Napoli che si occupa di energie rinnovabili e gestione idrica. (ANSA).