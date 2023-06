Due battelli "spazzamare" per ripulire il litorale casertano

(ANSA) - CASERTA, 23 GIU - Dopo una prima fase iniziale di sperimentazione, procede a pieno regime l'attività di pulizia e monitoraggio delle acque litoranee della provincia di Caserta - per una lunghezza di circa 40 km - realizzata dal "battello spazzamare". Si tratta di una imbarcazione Pelican specializzata in operazioni di antinquinamento e disinquinamento in mare, con la rimozione di rifiuti solidi galleggianti e semisommersi, sostanze oleose e grasse, schiume ed idrocarburi; sul mezzo è presente anche un drone per la sorveglianza e l'individuazione dei rifiuti galleggianti e di un sottomarino a comando remoto per scannerizzare i fondali e georeferenziare i rifiuti.

L'operazione straordinaria, che proseguirà fino a settembre, riguarda il tratto di litorale casertano che bagna i Comuni di Castel Volturno, Mondragone, Cellole e Sessa Aurunca, le cui Amministrazioni hanno garantito supporto e collaborazione costante nella fase organizzativa ed operativa.

A tal fine è stato anche siglato un protocollo d'intesa tra il presidente della Provincia Giorgio Magliocca e i sindaci Lorenzo Di Iorio (Sessa Aurunca), Guido Di Leone (Cellole), Francesco Lavagna (Mondragone), Luigi Umberto Petrella (Castel Volturno).

La Provincia ha già deciso di provvedere, d'intesa con i Comuni, al nolo di una nuova imbarcazione gemella (battello spazzamare) che possa coadiuvare le operazioni di monitoraggio e pulizia della fascia costiera. L'attracco delle imbarcazioni ed i punti di scarico e smaltimento dei rifiuti raccolti sono stati predisposti presso le foci del Volturno e del Garigliano. "E' un'operazione fondamentale - ha affermato il presidente della Provincia Giorgio Magliocca - che ci consentirà di migliorare in modo sostanziale la balneabilità del nostro mare". Il responsabile del progetto è il dirigente del Settore Ambiente della Provincia Giovanni Solino, per il quale "l'entusiasmo mostrato dalle Amministrazioni che abbiamo coinvolto come Ente capofila ci fa ben sperare per il futuro. I risultati ottenuti nei primi giorni di attività ci hanno spinto a ridefinire e ad ottimizzare il nostro piano operativo con l'aggiunta di una nuova imbarcazione spazzamare della Garbage Ancona". (ANSA).