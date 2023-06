Tv: informazione e risate nei format 2023-2024 di Max Adv

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Quattordici format regionali, due nazionali, documentari, talk comici, di informazione, programmi di intrattenimento generalista, di approfondimento, il calcio visto con l'occhio del tifoso e con quello dissacrante di un gruppo di autori che è ormai l'ossatura portante di Max Adv, la società di produzione che fa capo a Massimiliano Triassi da 17 anni sulla breccia per 500mila minuti di produzione.

Nella stagione 2023/2024 sono confermati 14 format regionali, 2 nazionali e tante altre attività televisive e una stagione, quella 2023/2024 con tante novità. Confermatissimo il talk "La Notizia in Comune" condotto da Matilde Andolfo protagonista anche di "Benessere".

Riparte Aqua dedicato ai circoli nautici della Campania come le interviste di Approdiché di Rosario Verde. Marco Lanzuise è "The Mast", gag esilaranti sul mondo del lavoro con Salvatore Turco e Rosario Verde. E ancora "Zit com" e la comicità silenziosa, "E che serata", il varietà che lancia i nuovi talenti dello spettacolo partenopeo che partirà con la prima edizione. "'A Ricetta", "Ultimo Stadio" che si avvarrà della presenza di una delle voci storiche legate alla narrazione del Calcio Napoli, quella di Carlo Alvino con Marco Lanzuise, Salvatore Turco, Ferruccio Fiorito. Skoppiati e Sartù all'insegna del cabaret.

Nasce da Tik Tok "Figli di Mouse", dove le persone comuni che vogliono raccontare le loro vicende personali hanno una tribuna moderata da un conduttore pronti ad ospitare sfoghi ed inviti alla riappacificazione. Format Nazionali "T'apparamm", a tutte le liti c'è una soluzione. E infine, "Amatevi, al matrimonio ci pensiamo noi". (ANSA).