Reggia di Caserta, nuovo veicolo elettrico con brand del museo

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Un nuovo veicolo, 100% elettrico, è stato consegnato dalla Honda Motor Europe Ltd - Italia (attraverso la D. Car Motors s.r.l) alla Reggia di Caserta, nell'ambito di un rapporto di collaborazione portato avanti nel segno del rispetto dell'ambiente. L'accordo ha come principi ispiratori gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'Onu.

Il veicolo, a emissioni zero, unisce design essenziale a un'avanzata tecnologia, è alimentato da una batteria a ioni di litio che aziona le ruote posteriori tramite un propulsore elettrico sviluppato in esclusiva per Honda. La macchina, concessa in comodato d'uso gratuito e utilizzata per finalità istituzionali, riporta sulle fiancate laterali il brand Reggia di Caserta in modo da conferirle riconoscibilità, contribuendo alla promozione del museo del ministero della Cultura. (ANSA).