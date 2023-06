'PalcoscenicoAmoreMio', al via la 16ma rassegna itinerante

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Quattro spettacoli di autori importanti, due cortometraggi, due teatri coinvolti, tre produzioni: questa in sintesi 'PalcoscenicoAmoreMio' la sedicesima edizione della rassegna itinerante a cura dell'Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema in collaborazione con la Talentum Production di Marcello Radano e il Teatro Instabile Napoli. "PalcoscenicoAmoreMio" - dice Gianni Sallustro attore, regista e direttore artistico dell'Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema - vuole sottolineare l'amore per il palcoscenico, luogo in cui oltre ad esprimere la propria arte, si impara a conoscere se stessi e il mondo con un'intensità e una verità differente. Tutto ciò ci permette di fare i conti con le pulsioni che caratterizzano l'essere umano, con vizi, debolezze e ritrosie. La rassegna suggella un anno di intensa attività in cui abbiamo prodotto tantissimi spettacoli, film e serie web".

Il prologo della rassegna è affidato ai due cortometraggi, "Intrappolati tra i sogni" e "Al di là del silenzio", dei ragazzi dell'Accademia che saranno proiettati venerdì 23 e sabato 24 giugno nel Teatro Instabile Napoli. Venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio, alle ore 20,30, nel Teatro Instabile Napoli va in scena "Le felicissime peripezie amorose di Pullecenella Citrulo" di Gianni Sallustro, un viaggio nel mondo di Pulcinella e dei suoi amici Lo spettacolo è già vincitore di diversi premi. Si prosegue venerdì 14 luglio nel teatro Di Costanzo Mattiello a Pompei (20.30) con "Due mariti imbroglioni" sempre di Sallustro che racconta le peripezie di Pasquale Corella un attore che ha deciso di impartire lezioni di recitazione per sbarcare il lunario. Sabato 15 luglio, nel teatro Di Costanzo Mattiello a Pompei, alle ore 20.30, è la volta di “Tradimenti imperfetti” di S. Fayad e la regia di Sallustro. "Una storia intrigata dove la comicità delle battute, dei doppi sensi e delle situazioni estremamente esilaranti - affermano i promotori della kermesse - accompagnano il pubblico al divertimento dal primo all’ultimo minuto con un ritmo incalzante, dove humor e napoletanità la fanno da padrona". Chiude la rassegna martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 luglio alle ore 20.30 “Il berretto a sognagli” di Pirandello. Lo spettacolo inaugurerà la stagione estiva “InstabilEstate” che si terrà nel Teatro Instabile Napoli da agosto a settembre. Lo spettacolo sarà messo in scena a puntate.(ANSA).