Minacce a pm antimafia, solidarietà da Libera Campania

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Una lettera minatoria è stata fatta pervenire al sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli Simona Rossi. Il magistrato, dopo avere ricevuto la missiva, ha informato il facente funzioni di procuratore a Napoli.

A esprimerla piena solidarietà per l'accaduto, del quale hanno riferito organi di stampa, è Libera Campania.

"Apprendiamo della lettera di minacce alla pm Simona Rossi per le indagini in un territorio, Ponticelli, a noi caro e dove, quotidianamente, operiamo. Mentre la camorra minaccia chi nelle istituzioni fa il suo lavoro nel restituire verità e giustizia, i ragazzi 'dispersi' che seguono i nostri percorsi su Napoli est stanno sostenendo l'esame di terza media. Una penna può ferire o essere strumento per raccontare i propri sogni. Quanto accaduto, siamo certi dato il lavoro che sta portando avanti, non fermerà la pm. Invitiamo Simona Rossi - conclude la nota - a farci visita a Ponticelli per i campi di Estate Liberi per raccontare il suo operato e ricevere l'abbraccio della Ponticelli per bene e dirle che andiamo avanti al suo fianco". (ANSA).