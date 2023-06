In mostra le opere egizie del Sannio alla Domus Aurea

(ANSA) - BENEVENTO, 22 GIU - E' stato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a inaugurare a Roma la mostra dal titolo "L'Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l'Egitto", che ospita anche alcune opere archeologiche della Sezione Egizia del Museo del Sannio di Benevento. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte il presidente della provincia di Benevento, Nino Lombardi, che ha concesso in prestito le opere accogliendo la richiesta formulata dal Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, con il favorevole parere del professor Marcello Rotili, nella sua qualità di consulente scientifico del Museo del Sannio.

La Mostra della Domus Aurea nella Capitale, che oggi apre ufficialmente al pubblico, ha riservato spazi prestigiosi alle tre opere "sannite" concesse in prestito: la Statua di Domiziano come faraone, di Diorite, da Benevento (fine del I sec. d. C.), la statua di Iside Pelagia su nave (Età tardoellenistica - I sec. A.C.) e la Statua leone (fine II sec. D.C. -inizio III sec D.C). La grande qualità delle opere in esposizione, concesse dalla Provincia di Benevento, è stata più volte evidenziata dal Direttore del Parco Archeologico del Colosseo che ha guidato la visita del ministro Sangiuliano, del presidente Lombardi, del professor Rotili e di Giuseppe Sauchella (Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita). Oltre a ringraziare pubblicamente la Provincia di Benevento ed il suo Presidente Lombardi per la collaborazione, la Russo ha voluto sottolineare "che la Mostra della Domus Area rappresenta un eccezionale e prestigioso evento in un sito di valore inestimabile e conferirà una visibilità internazionale proprio alla Sezione Egizia del Museo del Sannio di Benevento".

