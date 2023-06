Horizon Automotive sbarca a Nola con MJ Car

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Horizon Automotive prosegue l'espansione sul territorio italiano e sbarca a Nola, nelle immediate vicinanze del capoluogo partenopeo, grazie alla partnership con MJ Car, intermediario commerciale e distributore indipendente dei marchi Bmw, Mini e Hyundai.

L'unione tra MJ Car e la mobility company specializzata nel noleggio a lungo termine e nelle nuove forme di mobilità, è stata suggellata lo scorso mese di maggio con il Dream or Drive Day, un evento promozionale dedicato al futuro della mobilità che ha visto la partecipazione di imprenditori e personalità locali.

Situata nel cuore industriale nolano, anno dopo anno MJ Car si è affermata in Campania nella vendita e noleggio di vetture di medio-alta gamma. "MJ Car - ha commentato Matteo Sarnataro, head of marketplace del Gruppo Horizon Automotive - è il partner ideale per continuare la nostra espansione territoriale. Con loro condividiamo valori chiave quali l'investimento nella tecnologia e la formazione di personale altamente qualificato".

Sul sito di Horizon Automotive è quindi possibile ora geolocalizzare la ricerca della propria auto nella zona partenopea e appoggiarsi allo spazio Horizon dedicato presso la sede di MJ Car a Nola, in via Circumvallazione 132, a pochi chilometri di distanza dall'Interporto Campano.

Il progetto Marketplace di Horizon Automotive conta oggi più di 20 dealer partner in tutta Italia, con 7 nuovi Dealer strategici entrati nel network nel solo primo trimestre 2023.

