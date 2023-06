Debutta il Nocera Jazz Festival, tra Civello e Momrelle

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Serena Brancale, Tony Momrelle ma anche l'artista anglo francese Hannah Featherstone, Chiara Civello. Sarà tutto questo la prima edizione del Nocera Jazz Festival, rassegna di musica jazz e sue contaminazioni di alto profilo, con artisti internazionali, per vivere l'estate in alcuni dei luoghi di arte e cultura più suggestivi di Nocera inferiore (Salerno).

Si comincia sabato 1 luglio, al Castello del Parco, con un doppio: il primo live set è alle ore 20.00 con Alessandra Tumolillo; alle 20.30 sarà Serena Brancale, cantautrice e polistrumentista pugliese che con il tour invernale ha registrato spesso il sold-out, la protagonista assoluta del palcoscenico con "Je so accussì". In questo album, composto da dieci tracce, è presente il brano "Je so pazz" che sigilla la collaborazione internazionale con Richard Bona e che vede la Bracale entrare nella "family" di Quincy Jones. Il 5 luglio, alle 20.30, salirà sul palco l'artista inglese Tony Momrelle, considerato dal The Guardian il nuovo Stevie Wonder. Il 9 luglio, invece, inizio previsto alle 20.15, con l'apertura del duo italo-svedese, composto da Ilaria Capalbo e Fredrik Nordström, a seguire il concerto del cantante e pianista inglese Anthony Strong con il London Jazz Trio.

Doppio appuntamento anche il 12 luglio (ore 20), questa volta a far da scenografia naturale è il Cortile della Curia Vescovile, per ospitare l'artista anglo francese Hannah Featherstone, reduce dal talent show The Voice France, per un'apertura tra jazz, elettronica e gospel; subito dopo sarà il jazz contemporaneo di Andrea Manzoni e il suo New Jazz Trio a dominare la scena con quel suo inconfondibile stile che, secondo la critica, "ricorda l'eclettismo di Esborn Trio e del grande jazz nordeuropeo". Il 14 luglio, si ritorna al Castello del Parco, alle 20.30, con il concerto di Chiara Civello, la cantante amata da Tony Bennett e Burt Bacharach. La rassegna si concluderà sabato 15 luglio, al Chiostro di Sant'Antonio, a partire dalle 20.30, con Paolo Fresu e il Devil Quartet. (ANSA).