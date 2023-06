Trasporti: disagi Eav, domani mattina sciopero di 4 ore

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Si annunciano possibili disagi per gli utenti che domani mattina si serviranno delle linee gestite dall'Ente Autonomo Volturno. Dalle 9:00 alle 13:00 è infatti stato proclamato uno sciopero di 4 ore che riguarderà gli aderenti all'Unione sindacale di base.

Stando a ciò che specifica la stessa Eav in un comunicato stampa, l'astensione dal lavoro ha come specifiche motivazioni la 'comandata turni' e la vertenza del personale treni sulle linee beneventane e Piedimonte Matese. ''L'avviso completo, dove sono riportate le ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime partenze garantite dopo lo sciopero per ogni linea'' informa l'azienda di trasporti è presente sul sito www.eavsrl.it. (ANSA).