Toscani choc contro Berlusconi, 'ci dissociamo dalle sue parole'

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Parole choc quelle del fotografo Oliviero Toscani contro Silvio Berlusconi: "Per fortuna è morto, ci ha rubato la dignità sociale". Lo riferiscono organi di stampa riportando le affermazioni fatte ieri in occasione della cerimonia che ha visto ricoprire le facciate di alcuni palazzi in ristrutturazione nel quartiere di Scampia, a Napoli, con il volto di giovani del quartiere. Foto realizzate proprio da Toscani. A prendere distanza dalle sue parole Ranieri Roberto Ricciardi, presidente di Smean Energy, proprio la società che ha promosso l'installazione dei ritratti realizzati da Toscani.

"Ci dissociamo in maniera categorica dalle affermazioni di Oliviero Toscani sul Presidente Silvio Berlusconi, a cui riconosciamo di aver fatto tanto dal punto di vista imprenditoriale, politico, sociale e sportivo, per l'Italia e per gli italiani. Non consentiamo a nessuno - sottolinea Ricciardi - di strumentalizzare la nostra iniziativa di beneficenza, che ha come unico obiettivo quello di unire le migliori energie del territorio di Scampia e della Campania tutta, per ridare bellezza, dignità e speranza. Cogliamo l'occasione per invitare la famiglia Berlusconi a visitare i luoghi che con impegno e dedizione stiamo rigenerando, e siamo certi che il Presidente Berlusconi, da grande imprenditore, avrebbe apprezzato il nostro lavoro, soprattutto per il nobile fine sociale". (ANSA).