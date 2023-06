Scomparve 20 anni fa, Procura riapre le indagini

(ANSA) - AVELLINO, 21 GIU - A quasi venti anni dalla scomparsa nel nulla di Mario De Feo, detto Luigi, un pastore di Serino, in provincia di Avellino, la Procura del capoluogo irpino riapre le indagini che erano state archiviate e riattiva le ricerche. I carabinieri della Compagnia di Solofra (Avellino) da stamattina stanno setacciando località Pescarola, una zona di campagna del comune di Serino, in particolare gli accertamenti sono focalizzati su un fondo agricolo di proprietà di De Feo dove il pastore sarebbe stato visto l'ultima volta. Il 20 marzo del 2004, De Feo, allora 45enne, fece perdere le sue tracce dopo aver raccolto il suo gregge di capre all'interno di un recinto.

Alcuni testimoni lo avrebbero visto intorno alle sette del mattino poco lontano dall'ovile e, due ore dopo, in un bar di Serino in compagnia di due sconosciuti. Un'altra testimone, caposala dell'ospedale di Monteforte Irpino disse di averlo incrociato quella stessa mattina all'interno del reparto di neurologia e di averlo invitato ad allontanarsi. Le ricerche andarono avanti per settimane con l'ausilio di elicotteri e unità cinofile. Il caso della sua scomparsa, sollevato dai familiari, è stato più volte nel corso degli anni al centro della trasmissione "Chi l'ha visto". Il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, invita chi è in possesso di elementi utili a ricostruire la vicenda a mettersi in contatto con i carabinieri di Solofra. (ANSA).