J.F. Kennedy a Napoli nel '63 in un libro per immagini

"Kennedy e Napoli-2 Luglio 1963" è il titolo del libro fotografico che, attraverso gli scatti del fotoreporter Riccardo Carbone, ripercorre, a sessant'anni di distanza, le ore trascorse dal presidente degli Stati Uniti all'ombra del Vesuvio, ultimo suo viaggio in Europa prima di essere ucciso.

La realizzazione del volume, che sarà presentato domani, 22 giugno, a Bagnoli (ore 17.00, presso la sede del Gruppo Petrone), è stata curata da Matteo Pretelli, professore associato in Storia dellʼAmerica del Nord presso l'Università̀ di Napoli "LʼOrientale" e dall'Associazione Riccardo Carbone Onlus che gestisce l'importante archivio fotografico di uno dei primi fotoreporter professionisti di Napoli. Nelle foto, l'arrivo alla Base Nato di Bagnoli, il discorso, il bagno di folla della comunità americana e poi la partenza dell'auto presidenziale, la sfilata tra le strade della città, Fuorigrotta, via Caracciolo, piazza Municipio, corso Umberto I, piazza Carlo III, fino all'arrivo all'aeroporto di Napoli Capodichino dove con un ultimo discorso JFK si congeda, salutando la città e le istituzioni.

Fanno da appendice al libro le immagini fotografiche che lo stesso Riccardo Carbone scattò qualche mese dopo per documentare la reazione e le iniziative dei napoletani alla notizia dell' assassinio a Dallas di Kennedy, nella notte tra il 22 e il 23 novenbre '63.