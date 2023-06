Il cinema di Mimmo Paladino in mostra a Villa Campolieto

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Il Cinema di Mimmo Paladino a Villa Campolieto: si inugura domani ad Ercolano (ore 17), in occasione del Campania Teatro Festival, la mostra fotografica di Pasquale Palmieri a cura di Maria Savarese (fino al 17 settembre) coprodotta dalla Fondazione Campania dei Festival, Film Commission Regione Campania, Fondazione Mannajuolo, Associazione Culturale Archivi della Memoria in collaborazione con Ente Ville Vesuviane.

Dal 2006 con "Quijote", fino al recente "La Divina Cometa", Palmieri è stato fotografo di scena di Paladino. L'esposizione allestita nelle sale del primo piano della villa vanvitelliana presenta una selezione di 45 fotografie di grande formato a colori, a cui si affiancano altrettante immagini in bianco/nero di più piccole dimensioni dai backstage. Attraverso un allestimento non cronologico ma tematico relativo ai vari film, Palmieri restituisce il complesso e variegato rapporto di Paladino con il cinema, che ha origine dalla curiosità di un pittore sempre alla ricerca di nuovi strumenti espressivi. Il fotografo si sofferma in particolare sulle varie fasi della lavorazione, dalla ricerca delle location, al dialogo con gli attori, con i tecnici e le maestranze, riuscendo ad intercettare l'anima dei film attraverso sequenze "senza movimento" e l'immagine di tutto ciò che sta dietro alla macchina da presa.

"Per me- dice il fotografo- uno stage con il più grande fotografo del mondo non sarebbe stato più formativo della frequentazione di un grande artista. Il contatto con la creazione della bellezza mi bastava per definire la mia visione del mondo. Ho conosciuto l'importanza del dubbio, dell'incertezza, dell'imperfezione, del vuoto che precede la creazione, del non finito, delle zone d'ombra dell'arte nel suo farsi. Ma non c'era bisogno di parole: la comunicazione con l'artista avveniva per osmosi.".

Il catalogo della mostra, realizzato con la direzione artistica di Luca Stoppini Studio, è edito da Artem. (ANSA).