Danneggia porta pronto soccorso, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Un 51enne è stato denunciato nella serata di ieri dai carabibnieri di Napoli per danneggiamento ad infrastrutture pubbliche.

L'uomo, giunto all'ospedale Cto, è andato in escandenze per i tempi di attesa ed ha danneggiato lievemente il vetro della porta antipanico che dà accesso al pronto soccorso. I militari giunti sul posto acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza e denunciato l'uomo. Nessun ferito. (ANSA).