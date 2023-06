A Pozzuoli i carabinieri arrestano due persone per droga

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Due arresti per droga in poche ore a Pozzuoli per i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile. Il primo a finire in manette è stato un 22enne del posto . I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e hanno rinvenuto e sequestrato 10 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio.

Neanche il tempo di trasferire il 22enne in carcere che i carabinieri hanno eseguito un secondo intervento. Poco dopo la mezzanotte gli uomini della sezione radiomobile della locale compagnia hanno fermato una auto in via Campana con a bordo 27enne di Giugliano. I militari hanno trovato nell'auto 16 dosi di cocaina, una dose di hashish e la somma di 75 euro.

L'arrestato è ora nel carcere di Poggioreale. (ANSA).