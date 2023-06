A Capodichino festa della musica con allievi S.Pietro a Majella

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Torna la Festa della Musica con gli allievi del Conservatorio San Pietro a Majella protagonisti oggi - dalle 10 alle 17 - all'aeroporto di Capodichino della 29esima edizione della manifestazione musicale intitolata "Vivi la Vita!".

Si consolida così - si spiega in una nota - il gemellaggio fra Gesac, società di gestione dello scalo partenopeo, e il prestigioso conservatorio San Pietro a Majella che cura questa edizione della festa con un repertorio che celebra la forza e la tenacia della vita, in ogni sua forma ed espressione.

Il quartetto, composto dai migliori allievi dell'istituto, ha eseguito brani che esaltano la natura, dal suo risveglio giornaliero all'esplosione della rinascita (Grieg, il mattino, la primavera con Vivaldi e Piazzolla), per poi passare all'amore umano (Gershwing e Morricone) e chiudere con la gioia di vivere (Morricone, Piovani e Cold Play).

Il programma va da Edvard Grieg a Antonio Vivaldi, da Astor Piazzolla a George Gershwin, da Ennio Morricone a Nicola Piovani fino ai Cold Play.

L'esibizione ha consentito ai passeggeri italiani e stranieri di conoscere un prezioso tassello del patrimonio artistico e culturale della città di Napoli. Situato nel cuore della Napoli antica, il Conservatorio San Pietro a Majella fu fondato nel 1807.

"Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, anche quest'anno, una delle più antiche e celebri eccellenze di Napoli nel mondo e felici di regalare un momento musicale di altissimo livello ai tanti turisti che in questo periodo accogliamo in aeroporto" commenta Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.

"Anche quest'anno - aggiunge Salvatore Biancardi, maestro di musica da camera - abbiamo raccolto la sfida di far esibire i nostri allievi in un luogo dinamico e vivace come l'aeroporto, dove portiamo un bene universale come la musica che, come i viaggi, crea ponti e unisce culture diverse" (ANSA).