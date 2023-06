Violenza donne,Carla Caiazzo guiderà Pari Opportunità a Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Carla Ilenia Caiazzo, la donna che il suo ex voleva uccidere malgrado fosse incinta di sua figlia, è stata nominata presidente della Commissione Pari Opportunità di Pozzuoli (Napoli).

"Sono orgogliosa di aver avuto questa nomina dal comune di Pozzuoli - ha detto la neo presidente - e di poter dare voce a tutte le donne che non ce l'hanno".

Carla venne aggredita con il fuoco il primo febbraio 2016, a Pozzuoli. E' sopravvissuta ed è diventata mamma, felicissima, di una bambina.

Una storia drammaticamente analoga a quella di Giulia Tramontano, che, invece, non ce l'ha fatta.

Il suo primo pensiero, dopo questo nuovo passo in avanti, è rivolto a tutte le donne che, come lei, hanno subìto violenze atroci: "Tutte noi possiamo rinascere e riprenderci la nostra vita". (ANSA).