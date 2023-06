Stellantis: manifestazione a Pomigliano davanti a stabilimento

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 20 GIU - "Di fronte ad una vertenza dei lavoratori non c'è colore politico che tenga".

Lo ha detto il deputato Pd Marco Sarracino intervenendo alla manifestazione organizzata da Fim e Fiom davanti allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, per protestare contro la cessione di ramo d'azienda di alcuni servizi della Fca services, ed il trasferimento di 28 lavoratori ad un'azienda terza.

"Andiamo incontro ad una desertificazione industriale del nostro territorio - ha aggiunto - e per questo noi saremo sempre al fianco dei lavoratori".

Presenti alla manifestazione anche il sindaco di Pomigliano d'Arco, Lello Russo, alcuni esponenti della Giunta ed i consiglieri di minoranza Marco Iasevoli e Vito Fiacco, candidati a sindaco alle ultime amministrative. "Per ben due volte la nostra amministrazione comunale ha invitato Stellantis ad un incontro - ha detto il sindaco - e l'azienda ha declinato. Hanno offeso la città e Pomigliano ora farà i conti con Stellantis.

Devono capire che sono 'ospiti' del nostro territorio, non i padroni. Devono avere il rispetto delle norme che regolano la nostra comunità e di chi li ha accolti ed instaurato con loro un rapporto cordiale, rispettoso ed educato".

La preoccupazione dei sindacati e dei lavoratori, hanno spiegato i responsabili provinciali di Fim e Fiom, Aniello Guarino e Mario Di Costanzo, è che la società americana dove saranno trasferiti i lavoratori "decida poi il licenziamento degli stessi una volta terminato l'appalto". "All'interno di questo stabilimento - hanno spiegato - oltre a Fca services ci sono altre società, e non vorremmo che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di trasferimenti che porterà via il lavoro dai nostri territori. Per questo chiediamo alle istituzioni di lottare affinché ciò non avvenga, così come avvenuto con whirlpool". (ANSA).