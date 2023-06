Rescigno, povertà educativa causa della criminalità minorile

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - "C'è tanta povertà educativa che è la causa della criminalità minorile". Lo ha detto la presidente della Commissione regionale speciale anticamorra e beni confiscati, Carmela Rescigno, conversando con i giornalisti nella sala 'Caduti di Nassiriya' al Consiglio Regionale della Campania all'iniziativa 'Il contrasto alle organizzazioni criminali e camorristiche: la disarticolazione del clan dei Casalesi e il modello Caserta'.

"Noi, come Commissione Anticamorra - ha detto - abbiamo messo in atto una serie di strategie preventive nelle scuole nelle quali bisogna andare a parlare ai ragazzi, a far capire loro quanto è importante la legalità e perseguirla".

In merito all'iniziativa da lei promossa sul 'modello Caserta' ha aggiunto: "La Commissione che mi onoro di presiedere ha come obiettivo primario il contrasto alla criminalita' organizzata. Per cui ricordare un modello vincente come è stato quello di Caserta, con i protagonisti di allora, è un momento importante che può anche farci capire dove va ripetuto e su quale territorio ancora invaso e pervaso dalla criminalità organizzata della Campania". (ANSA).