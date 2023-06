Rapina sventata dai militari di Strade Sicure

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Una pattuglia dell'Esercito Italiano impegnata nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" in servizio nei pressi di Via Toledo, a Napoli, ieri sera è stata allertata da alcuni passanti per una rapina che si stava perpetrando ai danni di un gruppo di turisti stranieri.

I militari dell'Esercito sono intervenuti prontamente, e in seguito alle indicazioni ricevute dai turisti coinvolti, sono riusciti ad individuare e bloccare il rapinatore che era anche armato di coltello, recuperando la refurtiva e consegnandolo alle Forze dell'Ordine. (ANSA).