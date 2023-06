Manfredi, violenza giovanile? Tempo pieno in tutte le scuole

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Tempo pieno in tutte le scuole d'Italia e strategie nazionali. Passa anche da qui, per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la lotta contro l'esplosione di violenza, sempre più giovanile.

"L'esplosione di violenza in città preoccupa perché bisogna sempre tenere la guardia molto alta - ha spiegato a margine del premio 'Amato Lamberti' - c'è una consapevolezza che sono fenomeni che riguardano tutte le grandi città, quindi ci vogliono le strategie che guardano al locale ma devono essere nazionali perché c'è bisogno di un forte impegno del governo centrale per contrastare questi processi di larga scala".

"Credo ci voglia una maggiore attenzione ai processi educativi - ha sottolineato - credo per esempio che non possiamo più accettare questa disparità sul tempo pieno. Penso che una grande battaglia sarebbe quella di avere il tempo pieno in tutte le scuole primarie d'Italia in maniera tale da fare in modo che come agenzia educativa la scuola sia sempre più presente in questi processi". (ANSA).