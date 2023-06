Immobili all'asta, minacciano imprenditore per farsi dare soldi

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Carabinieri e Polizia hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione consumata e tentata, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Amato-Pagano.

In particolare, gli indagati avrebbero minacciato un imprenditore di Melito per ottenere il versamento di somme di denaro per l'aggiudicazione all'asta di due immobili. (ANSA).