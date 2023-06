I volti dei ragazzi di Scampia sulle impalcature dei palazzi

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - I volti dei ragazzi di Scampia, ritratti da Oliviero Toscani, esposti sulle impalcature dei palazzi del quartiere. Le facce dei giovani delle scuole, dei centri per l'infanzia, delle associazioni di zona saranno i testimonial per una campagna di raccolta fondi per le attività del territorio che sostengono i diritti per l'infanzia e per promuovere progetti di riqualificazione. I volti dei giovani compaiono sui palazzi interessati dai lavori delle aziende consorziate di Smean Energy (che aggrega oltre 40 imprese del settore costruzioni e nel campo dell'efficientamento energetico) e che ha promosso l'iniziativa benefica insieme con la Fondazione Silvia Ruotolo. Si punta a mettere in mostra "energie positive che sono un riscatto ed una risposta a chi vuole che i giovani siano relegati in una narrazione di bruttura e marginalità". I volti proposti da Toscani sono "bellezza, rinascista e speranza".

Il festival di beneficenza dal titolo 'Tutt'eguale song e creature' che prende ispirazione da una canzone di Enzo Avitabile proseguirà con l'esposizione fotografica degli scatti elaborati dai giovani under 18 del quartiere e premiati da Oliviero Toscani e terminerà il 23 giugno con i concerti alla villa comunale di Scampia. (ANSA).