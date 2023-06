Camion in fiamme in galleria, chiusa e poi riaperta A16

(ANSA) - AVELLINO, 20 GIU - Un mezzo pesante in fiamme all'interno di una galleria dellA16 Napoli-Canosa ha determinato gravi ripercussioni alla circolazione con la chiusura dell'autostrada in direzione Napoli. L'incidente si è verificato in una galleria tra i caselli irpini di Vallata e Grottaminarda.

L'autista è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polstrada e numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco. La decisione di chiudere la carreggiata, e devire il traffico sulla Statale 90 delle Puglie, è stata disposta per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in soicurezza. Soltanto nella tarda mattina, la situazione è tornata alla normalità (ANSA)