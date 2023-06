Al via l'Atella Sound Circus, musica e artisti di strada

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Con il supporto di Comune di Succivo e Fondazione per il Sud torna l''Atella Sound Circus, festival della musica e artisti di strada che si svolgerà il 23, 24 e 25 giugno nel Casale di Teverolaccio di Succivo (Caserta).

Il festival, alla sesta edizione, è organizzato dall'Associazione Artenova che propone un programma con molteplici eventi: musica dal vivo, giocoleria e arte circense ma anche stand gastronomici a cura di Terrantica con prodotti tipici. "Da sottolineare - annunciano i promotori - le tante attività didattiche e formative per i più piccoli come quella promossa dall'associazione 'Un cavallo per amico'; importante è il legame con le associazioni del territorio come l'Arci Caserta e Spaccio Culturale, che danno il loro supporto organizzativo".

Si tratta di un evento che "celebra la bellezza delle arti circensi e degli artisti di strada insieme con la fusione di tradizione, classicità ed innovazione sia nella musica dal vivo che nelle arti di strada". I dieci artisti di strada selezionati, provenienti dal Cile, Italia, Germania, Argentina e Iran, proporranno spettacoli di arte circense. L'arte del busking sarà protagonista durante l'evento: "Sarà un'opportunità per socializzare e scoprire l'arte che si cela dietro le performance degli artisti di strada. Gli spettatori potranno vivere appieno la magia di questo mondo affascinante, lasciandosi coinvolgere dalle abilità e dalla creatività dei buskers".

Venerdì 23 giugno ci sarà il concerto-performance de Il Tesoro di San Gennaro. A seguire il dj set elettro-rock di Irene Ferrara. Sabato 24 giugno è la volta dei romani Veeblefetzer capitanati dal cantante Andrea "Mondo Cane" Cota. Un'attitudine musicale globalista e fuori dagli schemi che unisce echi di musica dub jamaicano e sprazzi di puro rock'n'roll, musica da funerale a New Orleans e un matrimonio gypsy nelle campagne di Sarajevo.

Ad animare la giornata sarà anche la street band napoletana Banda Basaglia. A chiudere la seconda serata ci penserà Dj Groom aka Joseph Martone artista italo-americano. Domenica 25 giugno si concluderà con la musica gitana del progetto Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar e il duo Iconoclastic. (ANSA).