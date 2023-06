A Napoli stadio pieno domani per l'esordio italiano dei Coldplay

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Stadio Maradona strapieno e grande attesa per l'esordio italiano dei Coldplay, che cominciano domani con la prima delle due serate a Napoli prima dei tre concerti a Milano.

L'attesa è enorme in una città che già da qualche giorno ospita il gruppo britannico che prepara le serate del Music Of The Spheres World Tour ma visita anche la città: sono stati a Castel dell'Ovo e hanno mangiato una pizza di Sorbillo, ma sono stati anche a visitare gli scavi di Pompei.

Voglia di conoscere Napoli e di abbracciare il pubblico, che arriva da tutto il centrosud per la serata che si apre alle 19 con il pop degli scozzesi Chvrches e poi con la cantante italiana di origini palestinesi, Laila Al Habash, che consegnerà il palcoscenico, infine, al gruppo tra i più amati al mondo, che suonerà a Napoli anche giovedì sera prima delle date - 25, 26 e 28 giugno - di San Siro.

Cinque tappe già sold out da tempo per i Coldplay che tornano in Italia a sei anni di distanza dall'ultima volta, quando fecero i due concerti del 3 e 4 luglio 2017 a San Siro. Chris Martin e il resto della band sono pronti a presentare una performance che si preannuncia incredibile dopo il tutto esaurito delle sei serate trionfali al Wembley Stadium di Londra. Il tour da record della band è iniziato in Costa Rica nel marzo 2022, sono stati venduti più di quattro milioni di biglietti per gli show in America Latina, Nord America ed Europa.

A Napoli saranno oltre 40.000 gli spettatori per ognuna delle due serate, pronti a godersi il concerto su un enorme palco che, si apprende, sarà illuminato anche con luci azzurre per celebrare lo scudetto, nello stadio dove è stato vinto. Tutto pronto a partire dai fan che hanno visto la scaletta dell'ultimo concerto dei Coldplay, a Cardiff, e si aspettano il via con "Higher Power" e "Adventure of a lifetime", prima di scatenarsi con "Viva la Vida" e "Hymn for the weekend".

Napoli intanto si prepara anche per i trasporti, con corse straordinarie per la Linea 2 della metropolitana che domani e giovedì offre 20.000 posti in più con corse da Campi Flegrei prolungate fino all'una di notte. (ANSA).