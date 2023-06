Poesia, arti visive e musica,al via il progetto Riparthenope

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - La piazza s'illumina, le aiuole diventano palcoscenici, le arti tornano protagoniste, le sedie e i tavoli diventano opere d'arte in occasione del 26esimo compleanno del Kestè che, insieme con l'associazione Artèteka, darà vita domani, martedì 20 giugno (dalle 20.30), a una una festa in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli a Napoli per inaugurare il progetto Riparthenope, nell'ambito di "Giugno Giovani" promosso dal Comune. Il Largo, annunciano gli organizzatori, "si trasforma ancora, consolidando, sempre più, il suo essere luogo di aggregazione e di partecipazione". Il progetto Riparthenope è la sintesi di idee, pensieri, esperienze, che insiste su diversi piani: sociale, culturale, urbanistico e, infine, politico.

La giornata inaugurale darà il via ad un primo segmento di programmazione, ogni martedì di giugno e luglio, con la volontà di rendere questo giorno dedicato alle arti, alla partecipazione e alla cura della piazza, un appuntamento istituzionale. "La città fluida che cambia con le abitudini e le esigenze - così Fabrizio Caliendo - ci ha ispirati. Riparthenope è il frutto di almeno dieci anni di laboratorio, incontri, riunioni e progetti.

È la sintesi di un percorso di vita, non solo mia, ma quella di Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, dei suoi fruitori e attività, con la Parrocchia e l'Università 'L'Orientale' ". La aiuole, dunque, diverranno palcoscenici per gli eventi, un nuovo modo di fruire degli spazi, facendoli rinascere a nuova vita. La giornata inaugurale proporrà il live set dei Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band, ensemble che, da Benevento, porterà un repertorio swing e una rivisitazione di classici. In un'altra aiuola esporranno le loro fotografie Sofia Scuotto e Renata Calzone che hanno seguito la processione della "Madonna delle Rose", svoltasi il 30 maggio tra le vie del centro antico di Napoli. Un'altra aiuola sarà dedicata al live painting con Emanuele Coppola, che farà nascere un'altra 'sedia d'artista' per 'Live Segg', progetto che trasforma una comune sedia in un'opera d'arte. (ANSA).