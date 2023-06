Giulierini (Mann), ecco la nostra rivoluzione digitale

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli approda nell'universo Minecraft (140 milioni di utenti al mese) e dopo i due Videogames "Father and Son" (5 milioni e 300 mila download nel mondo) nel suo primo Digital Day presenta Tour Virtuali, App cicloturistica, videoinstallazioni e ricostruzioni 3d (con pagina sketchfab.com). "Dal 2015 abbiamo correttamente impiegato tutti i fondi destinati al digitale, per la valorizzazione e per la catalogazione: 4 milioni e 700 a euro circa, di cui 800mila già spesi e due tranches di 2 milioni e 500 mila e 1 milione e 500mila spesi al 60% e destinati a progetti tutti già contrattualizzati - spiega il direttore del MANN Paolo Giulierini - L''emergenza coronavirus ha dato una accelerazione alla digitalizzazione ma non avremmo potuto conseguire certi risultati se non fossimo partiti ben prima, puntando subito su linguaggi vicini ai più giovani, coinvolgendo Università e ricercatori." Presentato da Fabio Viola, MANNCRAFT (dal celebre videogioco Mojang-Microsoft) propone l'edificio in scala 1 a 1 e celebri opere riprodotte con il tipico stile a cubetti. "Il Mann e' uno dei pochi musei al mondo che ha introdotto il tema delle strategie digitali all'interno della propria programmazione pluriennale, con la presentazione del secondo piano strategico nel 2020. Tutto quello che e" stato annunciato e' stato realizzato o è in corso di completamento" ha sottolineato Ludovico Solima (Università della Campania) coordinatore del digitale nel piano strategico. Tra i 26 tra progetti per la valorizzazione realizzati con fondi PON Cultura e sviluppo che sono stati illustrati, c'è anche l'App "GREENBIKE MANN EST-OVEST, dall'arte al mare" per scoprire la città metropolitana attraverso il cicloturismo e quattro itinerari tra paesaggio, storia, arte, archeologia, antropologia. Partenza dal MANN (area bike con rastrelliere, ricariche per bici elettriche) e Bicycle house nella Galleria Principe (rete ExtraMann -OBVIA con Federico II). Presentazione di Daniela Savy, Luca Simeone e Mariangela Contursi. (ANSA).