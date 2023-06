Furto di farmaci nel distretto sanitario di Sapri

(ANSA) - SAPRI (SALERNO), 19 GIU - Farmaci, per lo più di tipo oncologico, sono stati rubati questa notte dalla farmacia del distretto sanitario di Sapri, in provincia di Salerno. Il valore del bottino ammonterebbe, da una prima stima, ad oltre 40mila euro.

I malviventi sono entrati nel locale forzando una finestra e mandandone in frantumi i vetri. Sono state rinvenute per terra diverse scatole di farmaci nelle vicinanze della farmacia abbandonate, evidentemente, dai ladri mentre fuggivano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. I militari stanno anche visionando i filmati del circuito interno di videosorveglianza. (ANSA).