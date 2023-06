Funghi patogeni per le forti piogge, sos per vigneti in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - E' emergenza vigneti, in Campania.

La Cia agricoltori lancia un vero e proprio allarme. I vertici hanno inviato una lettera all'assessore all'agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, e alla direttrice generale delle Politiche agricole regionali, Mariella Passari, per porre in evidenza "i danni ingentissimi che si stanno verificando nei vigneti provocati dai funghi patogeni, scatenati dalle intense e persistenti piogge di maggio e giugno, chiedendo pertanto di attivare tutte le misure possibili anche con lo stato di calamità del comparto vitivinicolo".

"Le precipitazioni persistenti di maggio e giugno hanno favorito l'insorgere della distruttiva fitopatia della peronospora. I danni sono ingenti su tutto il territorio campano - scrivono Raffaele Amore, presidente di Cia Campania, Carmine Fusco, presidente di Cia Benevento e Stefano Di Marzo, presidente Cia Avellino - La peronospora (Plasmopara viticola) sta causando gravi danni nei vigneti. Le continue piogge che si sono verificate nei mesi di maggio e giugno, a volte accompagnate da violente grandinate, e il conseguente andamento meteorologico fortemente caldo-umido hanno favorito lo sviluppo incontrollabile della fitopatia". Queste condizioni atmosferiche e l'impossibilità di entrare nei vigneti allagati nei pochi momenti durante i quali non ha piovuto ha impedito ai viticoltori di eseguire i trattamenti antiperonosporici.

"Ma anche dove sono stati possibili i trattamenti - sottolinea Carmine Fusco - si stanno rivelando incapaci di arginare la malattia fungina ormai dilagante, che ha compromesso in maniera definitiva consistenza e stato di salute dei grappoli". (ANSA).