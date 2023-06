Festa della Musica, Remo Anzovino suona per reclusi Poggioreale

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Nel giorno della Festa della Musica, mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 11:00, il compositore e pianista, Remo Anzovino, suonerà per intero il suo disco "Don't Forget to Fly" nel carcere di Poggioreale a Napoli per i detenuti.

Il compositore è stato scelto dal Garante dei Detenuti, Samuele Ciambriello, per un concerto speciale in collaborazione con Piano City Napoli e la ditta Alberto Napolitano Pianoforti.

"Sono molto emozionato all'idea di trascorrere la Festa della Musica assieme ai detenuti del carcere di Poggioreale. Spero di riuscire con i miei suoni a portare un senso di aria e di luce nel cuore di quelle persone. Sono convinto che l'arte, la cultura, la musica vadano portate proprio in luoghi come questo, affinché un senso di bellezza possa rimanere, come una testimonianza, come una scia, dopo il concerto", dice Anzovino.

Con oltre 23 milioni di stream su Spotify in 180 paesi nel mondo e il Nastro d'Argento nel 2019 per le sue colonne sonore, Remo Anzovino è uno dei più originali e influenti compositori e pianisti contemporanei ed è uno degli autori di spicco della grande tradizione italiana nella musica da film.

"Ringrazio il maestro Remo Anzovino per la presenza al carcere di Poggioreale, per questo suo concerto legato alla bellezza e all'inclusione sociale. I suoi brani per i diversamente liberi, saranno sicuramente un viaggio tra emozioni e sentimenti. Una certezza: il sogno che ci porta al sole e alla speranza. Il suo pianoforte raggiungerà la forza dell'orchestra e i battiti dei cuori dei presenti", afferma Ciambriello. (ANSA).