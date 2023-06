De Laurentiis, cercavo il 4-3-3 e Garcia lo gioca con successo

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - "Ho visto le partite delle squadre di Garcia, ho cominciato a vedere che giocava con successo con il 4-3-3 e per me era fondamentale mantenere l'assetto dei calciatori che abbiamo e hanno vinto". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico azzurro.

"Volevo un allenatore - ha detto il patron - che con il 4-3-3 avesse fatto ottime cose e vedendo che Rudi è arrivato due volte secondo con la Roma e che nel primo anno aveva iniziato con 10 vittorie consecutive, ho pensato che facesse al caso nostro. Poi ho visto anche che con il Lione ha sfiorato qualcosa di importante in Champions League e sapete quanto ci tengo alla competizione europea". (ANSA).