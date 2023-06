Da ferrovie a telemedicina, i progetti innovativi di 11 aziende

(ANSA) - CASERTA, 19 GIU - Sette progetti di sviluppo tecnologico nei settori ferroviario, industriale e medico, realizzati con i fondi europei da undici imprese campane in collaborazione con il Digital Innovation Hub, struttura di Confartigianato Imprese Caserta, saranno presentati domani mattina alla Camera di commercio di Caserta nell'ambito del D.I.B.T. (Digital Innovation for Business Transformation). Si tratta in particolare del progetto Safe Rail (aziende OptoSmart, Cosmind e Intelligentia), un sistema di monitoraggio e diagnostica dei treni in transito durante il loro normale esercizio ferroviario, del progetto CM 4.0 (aziende EOS, Maxfon e 3Em) che risponde al tema della manutenzione nella fabbrica 4.0. Il progetto C.A.M.PO (Clinica Assistenziale Mobile POliambulatoriale) dell'azienda Beyond punta a rafforzare i processi sociosanitari attraverso l'uso della tecnologia; c'è poi il Dispositivo Medico Wearable per la TeleAssistenza e la Riabilitazione (DMW TeleAR dell'azienda Contrader), un medical device basato su sensori usato nel trattamento di patologie d'interesse ortopedico in telemedicina. L'azienda Mantid, invece, ha realizzato il progetto Clinical Risk identification Software Management (CriSM), che gestisce il blocco operatorio con la tracciabilità del paziente. La NG Med presenterà il progetto PeriCaM, un kit diagnostico per migliorare prognosi e orientamento terapeutico in pazienti con carcinoma mammario mentre Gesan ha sviluppato il progetto TrackInf, una soluzione software per la sorveglianza delle malattie infettive. Presenti all'evento il presidente della Camera di Commercio di Caserta Tommaso De Simone, il segretario di Confartigianato Imprese Caserta Luca Pietroluongo, i professori Laura Castaldi e Diego Matricano (Università degli Studi della Campania Vanvitelli) e Andrea Cusano (Università del Sannio), il CEO di FareImpresa Ferdinando del Rosso e Marco Guarino della Direzione CeRICT (Centro regionale Information Communication e Technology).

Coordinerà i lavori Antonio Salvati, responsabile del Digital Innovation Hub di Confartigianato Caserta, struttura che ha il compito di accelerare le competenze e le energie positive del territorio. (ANSA).