'Agorà San Sebastiano al Vesuvio' con cinema, musica e teatro

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Dopo il bilancio positivo dello scorso anno con 11mila presenze, torna Agorà San Sebastiano al Vesuvio: 45 film, 8 spettacoli e 6 concerti per questa nuova edizione con diversi ospiti. Da Maurizio De Giovanni a Paolo Caiazzo da Marco Zurzolo all'Orchestra del maestro Carlo Morelli. Tra gli eventi, Musicanti Ensamble con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti, i concerti del grande jazz con Roberto Gatto, Elisabetta Serio, Javier Girotto e altri artisti.

La kermesse è in programma dal 22 giugno al 3 settembre nel Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell'ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e ha il sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione. Ad inaugurare il cartellone ci sarà, il 22 giugno (ore 21,15), il concerto di Chiara Civello, Sono come sono Tour 2023. Sul palco Chiara Civello voce e chitarra, Dario Bassolino tastiere, Amin Saleem basso, Stefano Costanzo batteria. Nell'area verde ogni giorno sarà possibile seguire un evento: dai film più visti della stagione alla comicità degli artisti più applauditi sino alla musica più coinvolgente. A seguire a giugno il programma prevede, dopo l'inaugurazione: 23 giugno il film "Mixed by Erry" di S.

Sibilia, ospiti nella serata alcuni attori del cast e i fratelli Frattasio; 24 e 25 giugno, il successo de "La sirenetta" di R.

Marshall; il 27 giugno tocca alla pellicola "Mia" di Ivan De Matteo con Edoardo Leo. A seguire, il 28 giugno, il musical "Musicanti Ensamble" con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti. La musica jazz è protagonista il 29 giugno con il concerto "Elisabetta Serio trio - special guest Javier Girotto". Ritorna poi il 30 giugno il grande cinema con "The Fabelmans" di S. Spielberg. "Grazie al contributo di Città Metropolitana anche quest'anno avremo una splendida rassegna estiva grazie anche a Red Carpet, Sirioevents e Napoli Jazz Club. Il palinsesto 2023 allestito dall' Agorà San Sebastiano rappresenta un sicuro volano di sviluppo per il territorio" dice Giuseppe Panico, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio. (ANSA).