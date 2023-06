Paura ad Avellino per spari davanti bar durante movida

(ANSA) - AVELLINO, 18 GIU - È stato identificato e denunciato a piede libero il 24enne che la notte scorsa ha esploso colpi di pistola all'uscita di un bar ad Avellino. Il giovane, residente ad Atripalda, ha esploso in aria quattro colpi a salve utilizzando il modello della pistola semiautomatica in dotazione alle forze dell'ordine.

L'episodio è avvenuto in Viale Italia, nel centro della città, poco dopo l'una, affollato di giovani. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe avuto uno scatto d'ira dopo aver incrociato all'interno del bar l'ex fidanzata in compagnia del nuvo compagno. Dopo aver sparato, si è allontanato a bordo della sua auto. Una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio nella zona della movida, lo ha inseguito, ma ha dovuto desistere per non mettere a rischio la sicurezza di centinaia di persone che affollavano le strade.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza è stato poi identificato dai carabinieri. (ANSA).