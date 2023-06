Torna il Cilento Fest, Papaleo e Lastrico alla 2/a edizione

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Rocco Papaleo e Maurizio Lastrico saranno tra i protagonisti della seconda edizione del "Cilento Fest - Cinema e Borghi", festival per la promozione del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle aree interne, in programma nel borgo di Perito (Salerno) dal 17 al 20 agosto.

Chiuse le iscrizioni al concorso "Cinema e Borghi", in cui a contendersi il premio di 2000 euro saranno opere coerenti con un cinema legato ai paesi.

Dopo il successo della prima edizione, confermata la formula: saranno quattro giorni di proiezioni, concerti, spettacoli esclusivi, mostre, presentazioni di libri, visite guidate, laboratori creativi e iniziative nel segno della dieta mediterranea, dell'artigianato e del turismo rurale. La direzione è affidata a Max De Francesco, l'organizzazione è della società di editoria e produzione Iuppiter - in collaborazione con l'associazione culturale I Disinvolti, Lama Film e la Pro Loco di Perito - la direzione artistica è formata dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall'attore e autore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D'Ambrosio.

Qualche anticipazione del programma che sarà ufficializzato a fine luglio: partenza il 17 agosto con lo show di Maurizio Lastrico - premiato l'anno scorso come migliore attore - dal titolo "Lasciate ogni menata, voi che entrate", spettacolo sold out in tutta Italia. Il 18 agosto, invece, toccherà a Rocco Papaleo presentare il suo cinema interiore dei borghi con la proiezione del suo ultimo film "Scordato", di cui è regista e attore. Due gli appuntamenti speciali in fase di organizzazione: "Viva Lina!", tributo a Lina Wertmüller, con la partecipazione di Massimo Wertmüller e Yari Gugliucci, in cui si celebreranno i 60 anni del film "I Basilischi", una delle opere simbolo della cinematografia dei paesi; e poi una serata nel segno di Massimo Troisi con la proiezione del film "Laggiù qualcuno mi ama" di Mario Martone e l'incontro con la sceneggiatrice Anna Pavignano.

Non mancherà il connubio cinema-musica. In "Ciak si ascolta", il soprano Desire Capaldo, con il maestro Gabriele Pezone, farà rivivere la magia delle colonne sonore per film di Ennio Morricone. (ANSA).