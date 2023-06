Rumore in negozio, colpisce tappezziere con mazza da baseball

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Probabilmente - secondo le prime indicazioni raccolte dai Carabinieri che indagano sul fatto - il forte rumore causato da lavori di tappezzeria è il movente di un tentato omicidio a Portici, in provincia di Napoli. Un uomo di 38 anni è stato bloccato dai Carabinieri della locale stazione dopo una violenta lite scoppiata in u negozio di via Libertà.

Durante l'alterco, l'aggressore - riferiscono i militari - avrebbe utilizzato una mazza da baseball per colpire il proprietario del negozio alla testa e alle gambe. Tra le gravi lesioni subite, la frattura della rotula destra e contusioni su tutto il corpo. La vittima è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale "Maresca", dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni.

L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasferito nella Casa circondariale di Poggioreale di Napoli. L'aggressore abita nell'appartamento sopra il negozio e in passato ci sarebbero stati già altri dissidi. (ANSA).