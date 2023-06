Ancora ladri di colla per dentiere nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - In due giorni ancora un arresto di ladri di colla e adesivi per dentiere. Accade in provincia di Napoli dove qualcuno parla di furti di 'sopravvivenza', cioè persone che non hanno soldi per comprarla per sè o per i propri familiari o che invece sanno già a chi rivenderla ma a prezzi stracciati. Oggi in manette per furto aggravato un 24enne incensurato di origini georgiane.

I carabinieri della stazione di Sorrento lo hanno bloccato poco dopo aver rubato il corrispettivo di 260 euro in colle per protesi dentarie. La refurtiva, nascosta in una sorta di doppio fondo creato nella camicia, è stata restituita e il 24enne è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Giovedì scorso,m sempre a Sorrento i carabinieri della locale stazione avevano arrestato per furto aggravato un cittadino, anch'egli georgiano, senza fissa dimora. L'uomo - un 25enne già noto alle forze dell'ordine - era all'interno di un supermercato di corso Italia e il personale della sicurezza lo aveva notato.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno perquisito l'uomo.

Nelle sue tasche e nello zaino colle adesive per dentiere e diversi prodotti per allontanare le zanzare. La merce per un valore complessivo di 270 euro, è stata restituita al proprietario del negozio. (ANSA).