Riapre il cimitero delle Fontanelle, si punta sulla Sanità

NAPOLI, 16 GIU - Dopo anni di chiusura riapre a Natale il cimitero delle Fontanelle e non sarà l'unica novità che riguarda il quartiere Sanità di Napoli. Si metterà in atto la riqualificazione degli spazi adiacenti la chiesa di SS Maria del Carmine, l'ingresso del cimitero stesso. Ed ancora, poco più in là si procederà al restyling completo di piazza Cavour. Oggi la presentazione di un progetto tutto sui nuovi spazi pubblici al rione Sanità, il progetto G124 che vede come tutor Renzo Piano, giovani architetti napoletani in prima linea ed una collaborazione stretta e convinta tra pubblico e privato. "Abbiamo un grande progetto di riqualificazione del rione Sanità che riguarda tutto il sistema stradale, la riapertura del cimitero delle fontanelle, e all'interno di questo grande progetto c'è anche questo contributo che ha dato il gruppo di Renzo Piano che ha lavorato sull'accesso al cimitero delle fontanelle - ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - Un progetto molto bello che è stato fatto da giovani architetti insieme alla facoltà di architettura e il sostegno del privato, in questo caso dell'Acen e dei giovani industriali, che ci da l'opportunità di realizzare un partenariato che da un contributo ulteriore, arricchisce questo progetto che il Comune sta portando avanti con investimenti molto importanti. Dobbiamo fare un salto di qualità nella gestione dei siti, degli spazi pubblici". L'obiettivo del progetto previsto dal gruppo di lavoro è un sistema contino di spazi pubblici per la comunità.

Le aree di intervento si susseguono, infatti, lungo l'asse di via Fontanelle fino alla chiesa della di SS Maria del Carmine.

Grazie all'arretramento dei cancelli che ad oggi delimitano lo spazio privato, ad esempio, il progetto porta lo spazio pubblico dagli attuali 130' mq ai 370 mq. C'è poi l'ingresso al cimitero, il ridisegno del sagrato della chiesa. E poi la riapertura del cimitero: "La gara sarà aggiudicata entro l'estate e la riapertura la prevediamo a Natale", dice il primo cittadino.

