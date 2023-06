Pesce marcio e pan grattato per sfuggire ai controlli anti droga

(ANSA) - ISCHIA, 16 GIU - Aveva tentato di confondere i cani antidroga nascondendo la cocaina in mezzo a pan grattato e pesce marcio ma i carabinieri lo hanno beccato comunque: è successo ad Ischia dove i militari guidati dal capitano Laganà hanno arrestato un 69enne di ritorno dall terraferma che trasportava 8 grammi di cocaina.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era appena sbarcato da un aliscafo arrivato da Napoli quando è incappato nei controlli dell'Arma predisposti ai porti per contrastare il traffico di stupefacenti, in aumento durante la stagione estiva.

L'uomo, di Casamicciola Terme, aveva addosso la droga confezionata in bustine di cellophane e nascosta in una confezione di pangrattato, a sua volta inserita in una busta contenente pesce avariato, uno stratagemma messo in atto per eludere i nasi dei cani "in uniforme" ma che non è servito: lo stupefacente è stato recuperato e il 69enne è stato arrestato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ischitano.

Nella sua abitazione sono stati trovati anche 102 pacchetti di sigarette di contrabbando; al momento si trova agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio (ANSA).