Metsola, la Ue sopravvive se lottiamo e attuiamo le riforme

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - "L'Europa sopravviverà solo se lotteremo per lei, se ne capiremo e spiegheremo i benefici, se saremo capaci di attuare le riforme e di reinventare il nostro progetto". Lo afferma Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in un intervento video all'iniziativa "L'Europa presente" a Napoli.

"Da presidente del Parlamento europeo - ha detto - voglio incontrare più persone possibile e parlare con i cittadini nelle città, nei comuni e nelle scuole di tutta l'Unione, spiegando soprattutto ai giovani che potranno votare per la prima volta l'anno prossimo che la nostra è un'Europa di soluzioni e non di retorica, dove contano la grandezza delle idee e la fermezza delle convinzioni. L'Europa vale la pena, non lasciate che nessuno vi convinca del contrario. Dopo la pandemia l'Unione Europea ha elaborato il piano di ripresa, Next Generation Eu, il più grande pacchetto di aiuti dopo il piano Marshall degli Stati Uniti del 1948, per rimettere in sesto le nostre economie e investire nel futuro dei cittadini dell'Unione Europea.

Complessivamente si tratta di oltre 1800 miliardi di euro, tutti destinati ai cittadini dell'Unione Europea. Il bilancio dell'Ue viene utilizzato quasi esclusivamente per finanziare investimenti negli Stati dell'Unione Europea a beneficio dei nostri cittadini delle regioni, delle città, degli agricoltori e delle imprese di tutta l'Unione". Metsola ha chiuso il suo intervento video in chiave calcistica, rivolgendo "un saluto speciale a tutti i campioni d'Italia presenti oggi a Napoli".

