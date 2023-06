Sgambati, bilanciare potere decisionale francese in Stellantis

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Bilanciare il forte potere decisionale francese all'interno di Stellantis. Lo sostiene Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli, lanciando la sua proposta in occasione di una iniziativa per i 5 anni dalla scomparsa di Marchionne in programma nel pomeriggio all'Unione industriali di Napoli "Esiste - dice Sgambati - uno sproporzionato potere, molto forte, dei francesi in Stellantis. Abbiamo in Italia circa un milione di lavoratori nel settore dell'automotive. Se non si costriosce un contrappeso, anche dal punto di vista decisionale, e si può fare essendo presenti nel cda di Stellantis, rischiamo di essere un Paese che va verso il declino nel settore". (ANSA).