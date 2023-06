Ragazzi con la pistola, a Napoli l'età media e 16 anni e mezzo

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Negli anni dal 2014 al 2019, prima del Covid e dei lockdown, la Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli ha istruito 139 procedimenti penali per reati connessi al possesso di armi da sparo e ha emesso 192 richieste di rinvio a giudizio. E' uno dei dati contenuti nel libro 'Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile' di Giacomo Di Gennaro e Maria Luisa Iavarone presentato a Castel Capuano a Napoli.

Fino al 2016 si assiste ad un trend crescente passando dai 21 ai 30 procedimenti. Proprio il 2016 - si legge in un passo del libro - è stato l'anno in cui nella città metropolitana di Napoli si sono registrati i valori più alti nei principali indici di criminalità minorile. Negli anni successivi l'andamento è stato meno lineare: il numero dei procedimenti nel 2017 scende a 19, nel 2018 risale a 30 e nel 2019 scende a 12.

Da un punto di vista socio anagrafico - scrivono gli autori - i destinatari delle richieste di rinvio a giudizio sono tutti maschi e in riferimento all'età, al momento del compimento del reato, si osserva che in oltre il 60% dei casi si tratta di diciassettenni; la quota dei sedicenni supera di poco il 20%; i quindicenni sono il 13% e solo il 2,1% delle richieste di rinvio a giudizio riguarda quattordicenni. L'età media è pari a 16 anni e mezzo.

Inoltre, il 51% degli imputati risiede nel capoluogo di provincia. La restante parte degli imputati è distribuita a macchia di leopardo tra i vari comuni della provincia con valori percentuali minimali. Ma fanno eccezione i comuni di Torre Annunziata e Giugliano che, rispettivamente con l'8,3% e il 4,7% fanno registrare una quota leggermente superiore dei casi.

(ANSA).