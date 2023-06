(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - ll medico predispone la strumentazione per una Tac, il suo "paziente" è pronto. È un antico corpo mummificato che sta per essere esaminato perché ha ancora tanti segreti da svelare, affinché con le informazioni che rivela crei un ponte tra la medicina moderna e le malattie del passato. Insomma, dall'antico all'NGS (il sequenziamento genetico di nuova generazione): paleopatologia e diagnostica molecolare si incontrano a Napoli. Si terrà sabato 17 giugno l'VIII Meeting "GIPaleo", organizzato dal Dipartimento federiciano di Sanità Pubblica, insieme col gruppo di studi italiano di paleopatologia - "GIPaleo", nel complesso dei Santi Marcellino e Festo.

Il gruppo di studio italiano GIPaleo, sottolineano i promotori dell'evento, si occupa di coordinare a livello nazionale le attività di ricerca sulle patologie delle antichità, studiate a partire da resti umani antichi, sia essi scheletrici sia mummificati. Nell'incontro di quest'anno è previsto un focus sulle attività di diagnostica molecolare di nuova generazione sul Dna antico (aDna), un tema all'avanguardia per le attività di ricerca in questo campo. "Tradizionalmente, fino ad un ventennio fa, soprattutto per i resti mummificati - spiega Claudio Bellevicine, docente di Anatamia patologica, che si occupa nello specifico di Citopatologia nel Dipartimento di Sanità pubblica, tra i responsabili scientifici del meeting - si adottava un approccio autoptico e un'osservazione macroscopica, cioè si apriva la mummia, rendendola poi di fatto non più fruibile. Oggi la disciplina ha fatto progressi e con la virtopsy, una crasi tra le parole virtuale e autopsia, che infatti è resa possibile dalle tecnologie di scansione e immagine, gli studi vengono condotti senza ledere i reperti.

Grazie alla diagnostica per immagini, una Tac ad esempio la mummia viene ricostruita in 3D, il che consente di fotografarne lo stato di conservazione attuale, utile anche ai fini di eventuali futuri interventi di restauro". Bellevicine ha condotto una serie di studi a Napoli insieme con l'antropologo Mirko Traversari, del gruppo italiano GIPaleo, coordinato dal professor Luca Ventura, e che ha riguardato i resti di alcuni santi e beati del centro storico. "Il caso della Beata Longo, fondatrice dell'Ospedale degli Incurabili - continua Bellevicine - è molto interessante. Alcune cronache ipotizzavano che la Beata Longo fosse morta di sifilide, contratta durante il suo lavoro nell'ospedale; ebbene le nostre analisi hanno dimostrato che invece non vi è alcun segno ascrivibile a questa malattia. Proprio al Policlinico di via Pansini abbiamo eseguito una Tac del cranio che ha permesso la ricostruzione tridimensionale della reliquia con le sue caratteristiche. E' emerso inoltre il buono stato nutrizionale, compatibile con la sua provenienza da una famiglia nobile, mentre dal punto di vista antropometrico risulta un po' più giovane rispetto alla data del decesso riportata". L'iniziativa, divisa in tre sessioni, si aprirà alle 9 con i saluti di Luca Ventura, Uoc Anatomia Patologica, Ospedale San Salvatore, l'Aquila, e Giancarlo Troncone, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Università Federico II. A seguire la Lettura Magistrale "Alla ricerca degli antichi agenti patogeni: le nuove frontiere della Paleopatologia" a cura di Gino Fornaciari, dell'Accademia Maria Luisa di Borbone di Viareggio.(ANSA).