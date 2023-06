Mare più sicuro, sulle spiagge di Capri 16 nuovi bagnini

(ANSA) - CAPRI, 15 GIU - A Capri si è concluso un progetto di formazione voluto da Federalberghi che consentirà l'impiego di nuovi 16 bagnini sulle spiagge dell'isola Azzurra.

Il progetto è stato gestito dalla sezione di Napoli della Società Nazionale di Salvamento attraverso l'istruttore Emanuele Esentato che da anni è impegnato nella formazione dei bagnini dell'isola con particolare attenzione alle tecniche di salvataggio in acqua e a tecniche di primo soccorso come la manovra di soffocamento e il massaggio cardiaco.

"La formazione iniziata alcuni mesi fa dall'ex presidente della nostra associazione, Sergio Gargiulo e portata avanti negli anni può essere come in questo caso un importante risorsa per migliorare la qualità del lavoro dei nostri operatori turistici" spiega il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Lorenzo Coppola.

"Oggi sicurezza significa anche qualità dell'offerta e le persone formate ad un efficace primo soccorso spesso costituiscono la differenza tra la vita e la morte" aggiunge Coppola.

Secondo il presidente di Federalberghi Capri, nell'epoca dei tagli alla sanità, realtà piccole come l'isola di Capri non hanno altro strumento per salvaguardare ospiti e residenti che un primo pronto soccorso efficace. "Auspichiamo nel futuro la prosecuzione di iniziative simili affiancate da un'opera di sensibilizzazione realizzata di concerto con le amministrazioni affinché si possa rendere l'isola un posto più sicuro" conclude Coppola. (ANSA).